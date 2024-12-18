Шольц заявил, что Трамп поддержал бы его решение не давать Украине ракеты Taurus

Немецкий канцлер отметил, что он понял это из последних заявлений американского политика

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержал бы его решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Слова канцлера цитирует Spiegel.

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Шольц отметил, что для него было бы "неправильным решением" передавать оружие, которое могло бы дойти "далеко до российских глубин".

"Если я правильно понимаю, то это будет оцениваться аналогичным образом, например, в трансатлантическом сотрудничестве в будущем. По крайней мере, именно так я понял президента Трампа в его недавних интервью", – сказал немецкий канцлер.

Ранее Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь России американскими ракетами. Он считает, что это приводит к еще большей эскалации войны.