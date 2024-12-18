Шольц заявил, что Трамп поддержал бы его решение не давать Украине ракеты Taurus
Канцлер Олаф Шольц заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержал бы его решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Слова канцлера цитирует Spiegel.
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Шольц отметил, что для него было бы "неправильным решением" передавать оружие, которое могло бы дойти "далеко до российских глубин".
"Если я правильно понимаю, то это будет оцениваться аналогичным образом, например, в трансатлантическом сотрудничестве в будущем. По крайней мере, именно так я понял президента Трампа в его недавних интервью", – сказал немецкий канцлер.
Ранее Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь России американскими ракетами. Он считает, что это приводит к еще большей эскалации войны.
- 15 декабря сообщалось, что в новой программе партии Шольца хотят прописать положение о непредоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.
- 16 декабря Трамп заявил, что есть небольшой прогресс в прекращении войны РФ против Украины.