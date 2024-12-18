Шольц заявив, що Трамп підтримав би його рішення не давати Україні ракети Taurus

Німецький канцлер зазначив, що він зрозумів це з останніх заяв американського політика

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримав його рішення не передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Слова канцлера цитує Spiegel.

Шольц зазначив, що для нього було б "неправильним рішенням" передавати зброю, яка могла б дійти "далеко до російських глибин".

"Якщо я правильно розумію, то це оцінюватиметься аналогічним чином, наприклад, у трансатлантичній співпраці в майбутньому. Принаймні, саме так я зрозумів президента Трампа в його нещодавніх інтерв'ю", – сказав німецький канцлер.

Раніше Трамп розкритикував дозвіл України бити вглиб Росії американськими ракетами. Він вважає, що це призводить до ще більшої ескалації війни.