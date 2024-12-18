Шольц заявив, що Трамп підтримав би його рішення не давати Україні ракети Taurus
Канцлер Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримав його рішення не передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Слова канцлера цитує Spiegel.
Шольц зазначив, що для нього було б "неправильним рішенням" передавати зброю, яка могла б дійти "далеко до російських глибин".
"Якщо я правильно розумію, то це оцінюватиметься аналогічним чином, наприклад, у трансатлантичній співпраці в майбутньому. Принаймні, саме так я зрозумів президента Трампа в його нещодавніх інтерв'ю", – сказав німецький канцлер.
Раніше Трамп розкритикував дозвіл України бити вглиб Росії американськими ракетами. Він вважає, що це призводить до ще більшої ескалації війни.
- 15 грудня повідомлялося, що у новій програмі партії Шольца хочуть прописати положення про ненадання Україні далекобійних ракет Taurus.
- 16 грудня Трамп заявив, що є невеликий прогрес у припиненні війни РФ проти України.