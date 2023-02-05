Шольц заявил о консенсусе с Украиной о неиспользовании западного оружия на территории РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса по поводу неиспользования Украиной западного оружия на территории Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью Bild.

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"Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая его с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой общий подход предотвращает эскалацию войны", – сказал Шольц.

Такой же "холоднокровный" подход, добавил он, Германия будет сохранять и дальше.

Отвечая на вопрос, существует ли договоренность с Владимиром Зеленским о том, что Украина не будет использовать западное оружие на российской территории, Шольц сказал: "На этот счет существует консенсус".

В ходе интервью немецкого канцлера также попросили прокомментировать заявление британского экс-премьера Бориса Джонсона об угрозах Британии со стороны российского диктатора Владимира Путина. Шольц заверил, что ему лично Путин не угрожал.

"Во время наших телефонных разговоров становятся очевидными наши очень разные точки зрения на войну в Украине. Я открыто говорю Путину, что Россия несет исключительную ответственность за войну. Ни с того ни с сего Россия вторглась к своему соседу, чтобы захватить часть территории или всю страну ", – сказал Шольц.

Он добавил, что Германия не может с этим смириться, потому что такие действия коренным образом нарушают европейский мирный порядок.

"Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно и оружием", – сказал Шольц.

Андрій Водяний

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