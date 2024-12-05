Штурм и зачистка по "тактике салями". В ГУР раскрыли детали миссии в Харьковской области

Миссия по освобождению лесного массива в районе Липцев продолжалась с мая по октябрь

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны в рамках миссии по освобождению лесного массива в районе Липцев на севере Харьковской области действовали по "тактике салями". Об этом рассказали участники операции, сообщила пресс-служба ГУР.

Миссия продолжалась с мая по октябрь 2024 года. Выбивание оккупантов с позиций усилиями подразделений активных действий ГУР МО "Kraken", "Артан", Международный легион, Легион "Свобода России" совместно с бойцами Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины заставило россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии.

В ГУР рассказали, что активная фаза операции происходила по "тактике салями". Передовые отряды "Артана" и "Kraken" захватывали первые позиции россиян и закреплялись на них. После этого бойцы Международного легиона, а также ЛСР заводили на эти позиции бойцов из бригады "Хартия", и ударные кулаки ГУР снова шли вперед.

Один из спецназовцев ГУР рассказал, что штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем три-четыре дня.

"Потом где-то три дня нужно было на то, чтобы подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем бить. Разведывали ситуацию, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, и потом снова несколько дней продвигались", – добавил он.

15 октября подразделения ГУР провели операцию в Харьковской области, в рамках которой уничтожили почти полк оккупантов и зачистили 400 га леса.

В Нацгвардии сообщили, что были уничтожены сотни оккупантов, десятки единиц техники, а также пополнен обменный фонд пленными россиянам.