Штурм і зачистка за "тактикою салямі". У ГУР розкрили деталі місії в Харківській області

Місія зі звільнення лісового масиву в районі Липців тривала з травня до жовтня

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони в межах місії зі звільнення лісового масиву в районі Липців на півночі Харківської області діяли за "тактикою салямі". Про це розповіли учасники операції, повідомила пресслужба ГУР.

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Місія тривала з травня до жовтня 2024 року. Вибивання окупантів з позицій зусиллями підрозділів активних дій ГУР МО "Kraken", "Артан", Міжнародний легіон, Легіон "Свобода Росії" спільно з бійцями Національної гвардії України та Збройних Сил України змусило росіян відмовитися від ідеї прориватися до Харкова й обстрілювати місто зі ствольної артилерії.

У ГУР розповіли, що активна фаза операції відбувалася за "тактикою салямі". Передові загони "Артану" та "Kraken" захоплювали перші позиції росіян і закріплювалися на них. Після цього бійці Міжнародного легіону, а також ЛСР заводили на ці позиції бійців з бригади "Хартія", і ударні кулаки ГУР знову йшли вперед.

Один зі спецпризначенців ГУР розповів, що штурми та зачистки деяких ділянок тривали в середньому три-чотири доби.

"Потім десь три дні треба було на те, щоб підтягнути сили, організувати логістику і визначити наступні точки, по яких ми будемо бити. Розвідували ситуацію, розуміли, скільки сил та засобів нам необхідно для вибивання противника, і потім знову кілька днів просувалися", – додав він.

15 жовтня підрозділи ГУР провели операцію у Харківській області, у межах якої знищили майже полк окупантів та зачистили 400 га лісу.

В Нацгвардії повідомили, що було знищено сотні окупантів, десятки одиниць техніки, а також поповнено обмінний фонд полоненими росіянам.