Штурмовые подразделения РФ уничтожены под Изюмом: сводка Генштаба ВСУ за 24 день войны

Украинские войска уничтожили российские штурмовые подразделения под Изюмом Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 24 день войны.

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Отмечается, что украинские силы продолжают оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Воздушные силы отбивают ракетно-авиационные удары, прикрывают густонаселенные города, индустриальные объекты и оперативные группировки украинских войск.

Ситуация по направлениям выглядит так:

– Южное. На отдельных рубежах восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, разворачивать дополнительные резервы и пытается восстановить боеспособность.

– Донецкое. Армия РФ ведет штурмовые действия и огневое поражение.

– Волынское и Полесское. Активные действия враг не проводил, наращивал системы огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики для подготовки наступления на Киев.

– Северское и Слобожанское. Наступательных действий армии РФ не было, она обстреливает населенные пункты. В направлении Изюма российские войска безуспешно пытались прорвать украинскую оборону, но штурмовые подразделения РФ были фактически уничтожены.

В Генштабе отмечают, что войска РФ несут значительные потери, их морально-психологическое состояние постоянно ухудшается. Карательные подразделения Росгвардии потеряли значительное количество вооружения и военной техники.

По данным Генштаба, в Белгороде начали расследование против 10 военных 138-й мотострелковой бригады, которая участвовала в наступлении на Харьков. Из-за больших потерь они отказались участвовать в боевых действиях и склоняли к этому остальных.

В Генштабе также сообщают, что начальник 652-й группы информационно-психологических операций войск РФ получил строгий выговор за провал с созданием фейковой "ХНР" в Херсонской области.

Марк Сировой

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