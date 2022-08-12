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Швеция экстрадирует первого турецкого гражданина в рамках сделки с Турцией по НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 00:41
Швеция экстрадирует первого турецкого гражданина в рамках сделки с Турцией по НАТО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на разрешение Стокгольму официально подать заявку на членство в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

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Швеция собирается экстрадировать 30-летнего турецкого гражданина – это станет первым известным случаем экстрадиции в Турцию с момента заключения сделки.

"Это обычное рутинное дело. Указанное человек является гражданином Турции, он был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах, – сообщил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон. – Верховный суд в обычном порядке рассмотрел вопрос и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции нет".

В шведском Минюсте отказались сообщить, был ли этот человек в списке лиц, экстрадицию которых потребовала Турция, или предоставить дополнительные комментарии по этому вопросу.

Шведская телекомпания SVT сообщила, что мужчина был приговорен в Турции к 14 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям в мошенничестве с банковскими картами.

В то же время кандидат на экстрадицию утверждает, что его осудили неправомерно, потому что он принял христианство, отказался проходить военную службу и имеет курдские корни.

  • Турция сняла вето на заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в июне после нескольких недель напряженных переговоров, в ходе которых Анкара обвинила два скандинавских государства в укрывательстве, по словам Турции, боевиков запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
  • В рамках сделки Турция представила список людей, которых она хотела, чтобы Швеция выдала, а в середине июля турецкие власти выразили разочарование из-за отсутствия прогресса.
Наталия Медведева
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экстрадиция Турция швеция нато
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