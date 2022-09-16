UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцария приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 13:14
Швейцария приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией - Фото
Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)

16 сентября правительство Швейцарии полностью приостановило действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщается на правительственном сайте страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Федеральный совет Швейцарии принял то же решение, что и Европейский Союз, и тем самым способствует единой общеевропейской визовой политике.

В швейцарском правительстве объяснили, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией означает, что для российских граждан снова используется обычная визовая процедура.

Весной Швейцария, следуя решению ЕС, отменила выдачу виз для определенных групп россиян, например для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов. 

"В интересах Швейцарии поддерживать общую и гармонизированную европейскую визовую политику. В противном случае уклончивые движения могут привести к значительному увеличению обращений за визами от граждан России в швейцарские представительства", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В 2009 году Швейцария и Российская Федерация подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Благодаря этому соглашению процедура получения визы для определенных групп людей и целей поездки была упрощена, а визовые сборы были снижены или отменены.
  • 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
  • Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого.
  • 6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

Читайте также: Решение ЕС по визам для россиян касается не только отмены упрощенной выдачи – Кулеба

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
туризм Швейцария виза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 