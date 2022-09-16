Швейцария приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией

16 сентября правительство Швейцарии полностью приостановило действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщается на правительственном сайте страны.

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Как отмечается, Федеральный совет Швейцарии принял то же решение, что и Европейский Союз, и тем самым способствует единой общеевропейской визовой политике.

В швейцарском правительстве объяснили, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией означает, что для российских граждан снова используется обычная визовая процедура.

Весной Швейцария, следуя решению ЕС, отменила выдачу виз для определенных групп россиян, например для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов.

"В интересах Швейцарии поддерживать общую и гармонизированную европейскую визовую политику. В противном случае уклончивые движения могут привести к значительному увеличению обращений за визами от граждан России в швейцарские представительства", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. В 2009 году Швейцария и Российская Федерация подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Благодаря этому соглашению процедура получения визы для определенных групп людей и целей поездки была упрощена, а визовые сборы были снижены или отменены.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого.

6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

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Наталія Медведєва

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