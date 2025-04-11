Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять "запугиваниям" США, Испания отозвалась

Китайский лидер считает, что в торговой войне не может быть победителей

Си Цзиньпин и Педро Санчес (Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES /EPA)

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Европейский Союз "совместно противостоять односторонним запугиваниям" США, ведь в торговой войне "не может быть победителей". Обращение он сделал на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает South China Morning Post.

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"В тарифной войне нет победителей, и противостояние миру в конечном счете приводит к самоизоляции", — сказал Си.

По мнению Си Цзиньпиня, Евросоюз и Китай должны взять на себя международные обязательства и "совместно противостоять односторонним запугиваниям" США.

Педро Санчес стал первым европейским лидером, посетившим Китай после начала тарифной войны между Пекином и Вашингтоном.

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Как сообщает Reuters, во время визита Санчес заявил Си, что Испания рассматривает Китай как партнера ЕС.

"Мы хотим работать над вопросами, представляющими общий интерес, способствуя торговле и инвестициям сбалансированным способом, чтобы принести пользу развитию наших стран, и мы хотим способствовать более тесным связям между нашими обществами", – сказал он.

В преддверии визита испанского премьера в Пекин министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление сотрудничества Европы и Китая будет тем же самым, что "перерезать себе горло".

Однако Испания ответила, что "верит в существование основанной на правилах многосторонней торговли".