Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять "запугиваниям" США, Испания отозвалась
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Европейский Союз "совместно противостоять односторонним запугиваниям" США, ведь в торговой войне "не может быть победителей". Обращение он сделал на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает South China Morning Post.
"В тарифной войне нет победителей, и противостояние миру в конечном счете приводит к самоизоляции", — сказал Си.
По мнению Си Цзиньпиня, Евросоюз и Китай должны взять на себя международные обязательства и "совместно противостоять односторонним запугиваниям" США.
Педро Санчес стал первым европейским лидером, посетившим Китай после начала тарифной войны между Пекином и Вашингтоном.
Как сообщает Reuters, во время визита Санчес заявил Си, что Испания рассматривает Китай как партнера ЕС.
"Мы хотим работать над вопросами, представляющими общий интерес, способствуя торговле и инвестициям сбалансированным способом, чтобы принести пользу развитию наших стран, и мы хотим способствовать более тесным связям между нашими обществами", – сказал он.
В преддверии визита испанского премьера в Пекин министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление сотрудничества Европы и Китая будет тем же самым, что "перерезать себе горло".
Однако Испания ответила, что "верит в существование основанной на правилах многосторонней торговли".
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