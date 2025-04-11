Сі Цзіньпін закликав ЄС спільно протистояти "залякуванням" США, Іспанія відгукнулася

Китайський лідер вважає, що у торгівельній війні не може бути переможців

Сі Цзіньпін і Педро Санчес (Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES /EPA)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Європейський Союз "спільно протистояти одностороннім залякуванням" США, адже у торгівельній війні "не може бути переможців". Звернення він зробив під час зустрічі із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні, повідомляє South China Morning Post.

"У тарифній війні немає переможців, і протистояння світу в кінцевому підсумку призводить до самоізоляції", — сказав Сі.

На думку Сі Цзіньпіня, Євросоюз і Китай повинні взяти на себе міжнародні зобов’язання та "спільно протистояти одностороннім залякуванням" США.

Педро Санчес став першим європейським лідером, який відвідав Китай після початку тарифної війни між Пекіном і Вашингтоном.

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Як повідомляє Reuters, під час візиту Санчес заявив Сі, що Іспанія розглядає Китай як партнера ЄС.

"Ми хочемо працювати над питаннями, що становлять спільний інтерес, сприяючи торгівлі й інвестиціям у збалансований спосіб, щоб принести користь розвитку наших країн, і ми хочемо сприяти тіснішим зв’язкам між нашими суспільствами", – сказав він.

Напередодні візиту іспанського прем'єра до Пекіну міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що посилення співпраці Європи та Китаю буде те ж саме, що "перерізати собі горло".

Утім Іспанія відповіла, що "вірить в існування заснованої на правилах багатосторонньої торгівлі".