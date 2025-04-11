Сі Цзіньпін закликав ЄС спільно протистояти "залякуванням" США, Іспанія відгукнулася
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Європейський Союз "спільно протистояти одностороннім залякуванням" США, адже у торгівельній війні "не може бути переможців". Звернення він зробив під час зустрічі із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні, повідомляє South China Morning Post.
"У тарифній війні немає переможців, і протистояння світу в кінцевому підсумку призводить до самоізоляції", — сказав Сі.
На думку Сі Цзіньпіня, Євросоюз і Китай повинні взяти на себе міжнародні зобов’язання та "спільно протистояти одностороннім залякуванням" США.
Педро Санчес став першим європейським лідером, який відвідав Китай після початку тарифної війни між Пекіном і Вашингтоном.
Як повідомляє Reuters, під час візиту Санчес заявив Сі, що Іспанія розглядає Китай як партнера ЄС.
"Ми хочемо працювати над питаннями, що становлять спільний інтерес, сприяючи торгівлі й інвестиціям у збалансований спосіб, щоб принести користь розвитку наших країн, і ми хочемо сприяти тіснішим зв’язкам між нашими суспільствами", – сказав він.
Напередодні візиту іспанського прем'єра до Пекіну міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що посилення співпраці Європи та Китаю буде те ж саме, що "перерізати собі горло".
Утім Іспанія відповіла, що "вірить в існування заснованої на правилах багатосторонньої торгівлі".
- 2 квітня Трамп увів високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу.
- 8 квітня Бессент заявив, що майже 70 країн світу звернулися до США для переговорів про нові мита. А Трамп заявив, що країни телефонують йому і "цілують у дупу", щоб укласти торгову угоду.
- 8 квітня Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% та оголосив 90-денну паузу для більш ніж 75 країн. Мита Китаю склали 145% з урахуванням 20% "фентанілового" мита.
- 10 квітня в Європі підтримали рішення Трампа призупинити мита та заявили, що це двері до переговорів.