Сибига идет в Венгрию: обсудит с Сийярто движение Украины в Евросоюз и НАТО
Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига 30 сентября совершит рабочий визит в Будапешт, где встретится с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В ходе встречи дипломаты обсудят основные вопросы: развитие отношений между Украиной и Венгрией, совместные проекты в экономике и приграничной инфраструктуре, защиту прав национальных меньшинств, а также вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Отдельно внимание будет уделено Формуле мира как пути к справедливому завершению российской агрессии.

В министерстве отметили, что этот визит является частью регионального турне Сибиги, которое он начал с Румынии после своего назначения на должность.

Читайте также: "Уникальный случай". Боррель осудил участие Венгрии в инициативе Китая по миру в Украине

войнанатоВенгрияПетер Сийяртоевроинтеграцияандрей сибига