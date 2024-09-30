Сибига идет в Венгрию: обсудит с Сийярто движение Украины в Евросоюз и НАТО

Этот визит является частью регионального турне главы МИД Андрея Сибиги, которое он начал с Румынии после своего назначения на должность

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига 30 сентября совершит рабочий визит в Будапешт, где встретится с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В ходе встречи дипломаты обсудят основные вопросы: развитие отношений между Украиной и Венгрией, совместные проекты в экономике и приграничной инфраструктуре, защиту прав национальных меньшинств, а также вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Отдельно внимание будет уделено Формуле мира как пути к справедливому завершению российской агрессии.

В министерстве отметили, что этот визит является частью регионального турне Сибиги, которое он начал с Румынии после своего назначения на должность.

2 июля 2024 года венгерский премьер Орбан посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

10 сентября Сийярто заявил, что Будапешт планирует использовать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад вместо того, чтобы оказывать помощь Украине и поставлять ей вооружение.

Читайте также: "Уникальный случай". Боррель осудил участие Венгрии в инициативе Китая по миру в Украине