Сибига идет в Венгрию: обсудит с Сийярто движение Украины в Евросоюз и НАТО
Министр иностранных дел Андрей Сибига 30 сентября совершит рабочий визит в Будапешт, где встретится с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
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В ходе встречи дипломаты обсудят основные вопросы: развитие отношений между Украиной и Венгрией, совместные проекты в экономике и приграничной инфраструктуре, защиту прав национальных меньшинств, а также вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Отдельно внимание будет уделено Формуле мира как пути к справедливому завершению российской агрессии.
В министерстве отметили, что этот визит является частью регионального турне Сибиги, которое он начал с Румынии после своего назначения на должность.
- 2 июля 2024 года венгерский премьер Орбан посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- 5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
- 10 сентября Сийярто заявил, что Будапешт планирует использовать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад вместо того, чтобы оказывать помощь Украине и поставлять ей вооружение.
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