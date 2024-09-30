Сибіга прямує до Угорщини: обговорить з Сійярто рух України до Євросоюзу та НАТО

Цей візит є частиною регіонального турне глави МЗС Андрія Сибіги, яке він розпочав з Румунії після свого призначення на посаду

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 вересня здійснить робочий візит до Будапешта, де зустрінеться з главою угорської дипломатії Петером Сійярто. Про це повідомили у пресслужбі українського відомства.

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Під час зустрічі дипломати обговорять основні питання: розвиток відносин між Україною та Угорщиною, спільні проєкти в економіці та прикордонній інфраструктурі, захист прав національних меншин, а також вступ України до Євросоюзу і НАТО.

Окремо увагу приділять Формулі миру як шляху до справедливого завершення російської агресії.

У міністерстві зазначили, що цей візит є частиною регіонального турне Сибіги, яке він розпочав з Румунії після свого призначення на посаду.

2 липня 2024 року угорський прем'єр Орбан відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав у Москву до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

10 вересня Сійярто заявив, що Будапешт планує використати свою частку коштів із Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість того, щоб надавати допомогу Україні та постачати їй озброєння.

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