Сибіга прямує до Угорщини: обговорить з Сійярто рух України до Євросоюзу та НАТО
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 вересня здійснить робочий візит до Будапешта, де зустрінеться з главою угорської дипломатії Петером Сійярто. Про це повідомили у пресслужбі українського відомства.

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Під час зустрічі дипломати обговорять основні питання: розвиток відносин між Україною та Угорщиною, спільні проєкти в економіці та прикордонній інфраструктурі, захист прав національних меншин, а також вступ України до Євросоюзу і НАТО.

Окремо увагу приділять Формулі миру як шляху до справедливого завершення російської агресії.

У міністерстві зазначили, що цей візит є частиною регіонального турне Сибіги, яке він розпочав з Румунії після свого призначення на посаду.

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