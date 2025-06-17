Сибига о массированном обстреле Украины: Путин делает это намеренно во время саммита G7
Россия намеренно наносит массированный удар по Украине во время саммита G7 ("Группы семи"). Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя обстрел РФ в ночь на 17 июня.
Министр заявил, что сотни беспилотников и ракет были нацелены на гражданское население. Особенно сильно пострадал Киев.
"Путин делает это намеренно, именно во время саммита G7. Он посылает сигнал о полном пренебрежении Соединенными Штатами и другими партнерами, призвавшими прекратить убийства", – написал Сибига.
Министр также отметил, что Россия не только исключает перемирие или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны.
"Она цинично наносит удар по столице Украины, притворяясь, что ищет дипломатические решения", – добавил он.
- В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 428 российских целей.
- Россия применила против Киева и окрестностей столицы 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет. Известно о 14 погибших и около сотни пострадавших. Было прямое попадание в многоэтажку.
- Также утром 17 июня Россия атаковала дронами Одессу, в результате чего есть пожары и разрушения. Стало известно, что одна женщина погибла.