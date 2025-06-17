Сибига о массированном обстреле Украины: Путин делает это намеренно во время саммита G7

Министр заявил, что сотни беспилотников и ракет были нацелены на гражданское население

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Россия намеренно наносит массированный удар по Украине во время саммита G7 ("Группы семи"). Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя обстрел РФ в ночь на 17 июня.

Министр заявил, что сотни беспилотников и ракет были нацелены на гражданское население. Особенно сильно пострадал Киев.

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"Путин делает это намеренно, именно во время саммита G7. Он посылает сигнал о полном пренебрежении Соединенными Штатами и другими партнерами, призвавшими прекратить убийства", – написал Сибига.

Министр также отметил, что Россия не только исключает перемирие или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны.

"Она цинично наносит удар по столице Украины, притворяясь, что ищет дипломатические решения", – добавил он.