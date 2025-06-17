Сибіга про масований обстріл України: Путін робить це навмисно під час саміту G7
Росія навмисно завдає масованого удару по Україні під час саміту G7 ("Групи семи"). Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи обстріл РФ у ніч проти 17 червня.
Міністр заявив, що сотні безпілотників і ракет були націлені на цивільне населення. Особливо сильно постраждав Київ.
"Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7. Він посилає сигнал про повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства", – написав Сибіга.
Міністр також зазначив, що Росія не тільки відкидає перемир'я або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни.
"Вона цинічно завдає удару по столиці України, прикидаючися, що шукає дипломатичні рішення", – додав він.
- У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 428 російських цілей.
- Росія застосувала проти Києва й околиць столиці 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Відомо про 14 загиблих і близько сотні постраждалих. Було пряме влучання у багатоповерхівку.
- Також зранку 17 червня Росія атакувала дронами Одесу, внаслідок чого є пожежі й руйнування. Стало відомо, що загинула жінка.