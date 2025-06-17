Сибіга про масований обстріл України: Путін робить це навмисно під час саміту G7

Міністр заявив, що сотні безпілотників і ракет були націлені на цивільне населення

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Росія навмисно завдає масованого удару по Україні під час саміту G7 ("Групи семи"). Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи обстріл РФ у ніч проти 17 червня.

Міністр заявив, що сотні безпілотників і ракет були націлені на цивільне населення. Особливо сильно постраждав Київ.

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"Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7. Він посилає сигнал про повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства", – написав Сибіга.

Міністр також зазначив, що Росія не тільки відкидає перемир'я або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни.

"Вона цинічно завдає удару по столиці України, прикидаючися, що шукає дипломатичні рішення", – додав він.