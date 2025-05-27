Сибига поздравил декларацию ПА НАТО "Мир через силу в Украине"
Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал одобрение Парламентской ассамблеей НАТО Декларации "Мир через силу в Украине", которая подтверждает ее непреклонную поддержку. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
"Я благодарен нашим партнерам за то, что они четко заявили, что все формы помощи Украине должны быть увеличены, включая военную и финансовую поддержку. Не менее важен акцент на наращивании оборонного производства в странах-членах Альянса и в Украине для поддержки наших совместных усилий", – говорится в сообщении.
Сибига добавил, что Украина приветствует решение об усилении санкционного давления на Россию, которая продолжает свою жестокую агрессивную войну.
Также ключевое политическое значение имеет сообщение о том, что Украина должна принять участие в саммите НАТО в Гааге и что решение саммита является сигналом единства и силы, добавил глава МИД.
- 14 мая источник итальянского агентства ANSA заявил, что в США якобы не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь Рубио опроверг эту информацию.
- 21 мая генсека НАТО спросили о приглашении Зеленского – он попросил дождаться программы саммита.
- 26 мая глава Минобороны Нидерландов сообщил, что президенты Украины и США Зеленский и Трамп будут присутствовать на саммите в Гааге, но не решился сказать, будет ли у них встреча.