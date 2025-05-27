Сибіга привітав декларацію ПА НАТО "Мир через силу в Україні"
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав схвалення Парламентською асамблеєю НАТО Декларації "Мир через силу в Україні", яка підтверджує її непохитну підтримку. Відповідний допис він опублікував у X.
"Я вдячний нашим партнерам за те, що вони чітко заявили, що всі форми допомоги Україні мають бути збільшені, включно з військовою та фінансовою підтримкою. Не менш важливим є наголос на нарощуванні оборонного виробництва в країнах-членах Альянсу і в Україні задля підтримки наших спільних зусиль", – йдеться у повідомленні.
Сибіга додав, що Україна вітає рішення про посилення санкційного тиску на Росію, яка продовжує свою жорстоку агресивну війну.
Також ключове політичне значення має повідомлення про те, що Україна повинна взяти участь у саміті НАТО в Гаазі і що рішення саміту є сигналом єдності та сили, додав глава МЗС.
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