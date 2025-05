Сибига встретился с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции

Утром в четверг, 15 мая, перед возможными переговорами Украины и России министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с коллегами из Германии, Франции и Польши. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в X (бывший Twitter).

Сибига заявил, что начал день со встречи в формате Веймар+ – с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, главой МИД Германии Йоганном Вадефулем и главой польской дипломатии Радославом Сикорским.

Он проинформировал коллег о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте, а также подтвердил приверженность президента Владимира Зеленского продвижению мирных усилий.

"Мы скоординировали наши следующие шаги, продолжили сотрудничество с США и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и всей Европе", — написал глава МИД.

Сибига отметил необходимость усиления давления на Москву с целью принуждения к миру – и что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины.

Started the day by meeting our close friends in the Weimar+ format: 🇫🇷@JNBarrot 🇩🇪@AussenMinDE 🇵🇱 @sikorskiradek.



