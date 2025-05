Сибіга зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції

Уранці в четвер, 15 травня, перед можливими переговорами України й Росії, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із колегами з Німеччини, Франції та Польщі. Про це глава української дипломатії повідомив в X (колишній Twitter).

Сибіга заявив, що розпочав день із зустрічі у форматі Веймар+ – з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем та очільником польської дипломатії Радославом Сікорським.

Він поінформував колег про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті, а також підтвердив відданість президента Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль.

"Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі США та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", – написав глава МЗС.

Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру – і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України.

Started the day by meeting our close friends in the Weimar+ format: 🇫🇷@JNBarrot 🇩🇪@AussenMinDE 🇵🇱 @sikorskiradek.



I reiterated President @ZelenskyyUa’s commitment to advancing peace efforts and informed our partners about the latest developments on the battlefield and at the… pic.twitter.com/fTnALI5hwb