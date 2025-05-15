Сибіга зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції
Уранці в четвер, 15 травня, перед можливими переговорами України й Росії, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із колегами з Німеччини, Франції та Польщі. Про це глава української дипломатії повідомив в X (колишній Twitter).
Сибіга заявив, що розпочав день із зустрічі у форматі Веймар+ – з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем та очільником польської дипломатії Радославом Сікорським.
Він поінформував колег про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті, а також підтвердив відданість президента Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль.
"Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі США та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", – написав глава МЗС.
Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру – і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України.
Started the day by meeting our close friends in the Weimar+ format: 🇫🇷@JNBarrot 🇩🇪@AussenMinDE 🇵🇱 @sikorskiradek.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 15, 2025
I reiterated President @ZelenskyyUa’s commitment to advancing peace efforts and informed our partners about the latest developments on the battlefield and at the… pic.twitter.com/fTnALI5hwb
- 14 травня Сибіга зустрівся з турецьким колегою Фіданом, провівши з ним "детальну бесіду" щодо завершення російсько-української війни.
- Після цього він провів зустрічі з генсеком НАТО Рютте та держсекретарем США Рубіо.