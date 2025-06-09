Сибига заявил, что Россия в Стамбуле выдвинула ультиматумы, непригодные для дипломатии

Москва до сих пор не ответила на предложения Украины о прекращении огня, утверждает глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Ультимативные условия России для прекращения не могут серьезно обсуждаться в Украине, ведь они непригодны для дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает РБК-Украина.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в мире и, особенно, в "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.

По словам Сибиги, Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на предложения Украины о прекращении огня, переданные перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", — добавил министр.