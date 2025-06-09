Сибига заявил, что Россия в Стамбуле выдвинула ультиматумы, непригодные для дипломатии
Ультимативные условия России для прекращения не могут серьезно обсуждаться в Украине, ведь они непригодны для дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, передает РБК-Украина.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в мире и, особенно, в "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.
По словам Сибиги, Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на предложения Украины о прекращении огня, переданные перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.
"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", — добавил министр.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
- Заместитель председателя Совбеза России Медведев сделал заявление о "настоящей цели" переговоров в Стамбуле. Сенатор-республиканец Грэм заявил, что этим Россия дала понять, что не заинтересована в мире.