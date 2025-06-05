Кислица: РФ поняла, что отказ от прекращения огня не работает, и предлагает два-три дня
Россия сменила позицию "никакого прекращения огня" на "можно прекратить огонь на два-три дня". Подобные разговоры российская делегация начала вести в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью Наталье Мосейчук.
Он отметил, что термин "ceasefire", используемый Украиной и союзниками для обсуждения прекращения огня, отсутствует в Женевской и Гаагской конвенциях. Вместо этого используют слова "armistice" или "truce".
Кислица обратился к главе российской делегации Владимиру Мединскому и спросил, против чего именно выступает Россия.
"У вас на русском языке все называется одинаково, будь то ceasefire или armistice. Вы все называете "прекращение огня". Вы можете нам сказать, что имеете в виду, когда отрицаете Unconditional Casfire (безусловное прекращение огня), какой вид, предусмотренный конвенциями или другими соглашениями, вы имеете в виду? Против чего вы выступаете конкретно?" – рассказал заместитель министра.
После этого, по его словам, российская делегация предложила прекратить огонь на два-три дня, чтобы каждая из сторон могла собрать тела погибших на поле боя.
Кислица отметил, что Россия, вероятно, поняла, что ее дерзкая позиция по отказу от какого-либо прекращения огня не работает. Вдобавок к этому, по его словам, после публикации в сети "меморандума" с требованиями Кремля по достижению мира, в экспертных и официальных кругах появилась реакция, указывающая на "токсичность" документа.
"Они, видимо, поняли еще в Стамбуле-втором, что просто говорить: "Мы против любого вида ceasefire" – это вообще уже "кондово", как говорится. И потому решили собрать тела", – резюмировал советник министра.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день стало известно, что на переговорах в Стамбуле Россия отказалась от безусловного прекращения огня, несмотря на предложения Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по завершении встречи.
- 4 июня Зеленский предложил России "прекращение огня" до потенциальной встречи с Путиным.
- В тот же день президент США Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время него правитель Кремля пригрозил "ответить" Украине за атаку на аэродромы. Зеленский заявил, что Россия показывает средний палец миру.