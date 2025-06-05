Кислиця: Росія зрозуміла, що позиція відмови від припинення вогню не працює, і пропонує два-три дні

Сергій Кислиця (Фото: Facebook/Постійне представництво України при ООН)

Росія змінила позицію "ніякого припинення вогню" на "можна припинити вогонь на два-три дні". Подібні розмови російська делегація почала вести під час другого раунду переговорів у Стамбулі, повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

Він зазначив, що терміну "ceasefire", який використовують Україна та союзники для обговорення припинення вогню, немає в Женевській та Гаагській конвенціях. Натомість використовують слова "armistice" або "truce".

Кислиця звернувся до голови російської делегації Володимира Мединського та запитав, проти чого саме виступає Росія.

"У вас російською мовою все називається однаково, чи то ceasefire, чи то armistice. Ви все називаєте "припинення вогню". Ви можете нам сказати, що маєте на увазі, коли заперечуєте Unconditional Casfire (безумовне припинення вогню), який вид, передбачений конвенціями або іншими угодами, ви маєте на увазі? Проти чого ви виступаєте конкретно?" – розповів заступник міністра.

Після цього, за його словами, російська делегація запропонувала припинити вогонь на два-три дні, щоб кожна зі сторін мала можливість позбирати тіла загиблих на полі бою.

Кислиця зазначив, що Росія, ймовірно, зрозуміла, що її зухвала позиція щодо відмови від будь-якого припинення вогню взагалі не працює. На додачу до цього, за його словами, після злиття в мережу "меморандуму" з вимогами Кремля щодо досягнення миру, в експертних та офіційних колах з'явилася реакція, яка вказує на "токсичність" документу.

"Вони, мабуть, зрозуміли ще в Стамбулі-другому, що просто казати: "Ми проти будь-якого виду ceasefire" – це взагалі вже "кондово", як кажуть. І тому вирішили позбирати тіла", – резюмував радник міністра.