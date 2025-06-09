Сибіга заявив, що Росія у Стамбулі висунула ультиматуми, непридатні для дипломатії
Ультимативні умови Росії для припинення вогню не можуть серйозно обговорюватися в Україні, адже вони непридатні для дипломатії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає РБК-Україна.
Очільник української дипломатії наголосив, що у світі й, особливо, в "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.
За словами Сибіги, Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.
"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", – додав міністр.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв зробив заяву про "справжню мету" переговорів у Стамбулі. Сенатор-республіканець Грем заявив, що цим Росія дала зрозуміти, що не зацікавлена в мирі.