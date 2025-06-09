Сибіга заявив, що Росія у Стамбулі висунула ультиматуми, непридатні для дипломатії

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Ультимативні умови Росії для припинення вогню не можуть серйозно обговорюватися в Україні, адже вони непридатні для дипломатії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом, передає РБК-Україна.

Очільник української дипломатії наголосив, що у світі й, особливо, в "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.

За словами Сибіги, Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.

"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", – додав міністр.