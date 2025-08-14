Сийярто заявил, что ЕС хочет сбросить правительства Венгрии, Сербии и Словакии
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз якобы хочет свергнуть правительства трех стран – Венгрии, Сербии и Словакии. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, Брюссель якобы перестал "быть фактором мировой политики". Доказательством он назвал то, что представителей ЕС не пригласили на переговоры на Аляску.
Сийярто также написал, что из-за этого усилилось давление на правительства, которые "поддерживают мир, национальные интересы и не подчиняются Брюсселю".
Такими он назвал правительства Венгрии, Словакии и Сербии.
"Сегодня яснее дня, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотов словацкого, венгерского и сербского правительства", – заявил Сийярто.
Он также добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса".
В Сербии ночью с 13 на 14 августа продолжались антиправительственные акции протеста, сообщало издание Al Jazeera.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг в протестах в Сербии пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских. Также он назвал антиправительственных демонстрантов "бандитами".
- 1 ноября 2024 года в городе Новый Сад обвалилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.
- 19 марта 2025 года сербский парламент подтвердил отставку правительства во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем, который ушел из-за протестов.
- Вучич строит в Сербии авторитарный режим, подобно Лукашенко и Путину, рассказывала аналитик Шимкевич.
