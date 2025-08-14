Сийярто заявил, что ЕС хочет сбросить правительства Венгрии, Сербии и Словакии

По словам венгерского премьера, Брюссель якобы перестал "быть фактором мировой политики"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз якобы хочет свергнуть правительства трех стран – Венгрии, Сербии и Словакии. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Брюссель якобы перестал "быть фактором мировой политики". Доказательством он назвал то, что представителей ЕС не пригласили на переговоры на Аляску.

Сийярто также написал, что из-за этого усилилось давление на правительства, которые "поддерживают мир, национальные интересы и не подчиняются Брюсселю".

Такими он назвал правительства Венгрии, Словакии и Сербии.

"Сегодня яснее дня, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотов словацкого, венгерского и сербского правительства", – заявил Сийярто.

Он также добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

В Сербии ночью с 13 на 14 августа продолжались антиправительственные акции протеста, сообщало издание Al Jazeera.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг в протестах в Сербии пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских. Также он назвал антиправительственных демонстрантов "бандитами".