Сійярто заявив, що ЄС хоче скинути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини

За словами угорського премʼєра, Брюссель нібито перестав "бути чинником світової політики"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз нібито хоче скинути уряди трьох країн – Угорщини, Сербії та Словаччини. Про це він написав у Facebook.

За його словами, Брюссель нібито перестав "бути чинником світової політики". Доказом він назвав те, що представників ЄС не запросили на переговори на Аляску.

Сійярто також написав, що через це посилився тиск на уряди, які "підтримують мир, національні інтереси та не підпорядковуються Брюсселю".

Такими він назвав уряди Угорщини, Словаччини та Сербії.

"Сьогодні ясніше за день, що в Центральній Європі проходять експерименти зовнішнього втручання з дестабілізації, повалення уряду проти патріотів словацького, угорського та сербського уряду", – заявив Сійярто.

Він також додав, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито відкрито підтримує угорську опозиційну партію "Тиса".

У Сербії вночі з 13 на 14 серпня тривали антиурядові акції протесту, повідомляло видання Al Jazeera.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що в ніч на четвер у протестах в Сербії постраждали понад 60 мітингувальників та 16 поліцейських. Також він назвав антиурядових демонстрантів "бандитами".