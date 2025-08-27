Сийярто заявил, что поставки нефти через "Дружбу" возобновят 28 августа, но в тестовом режиме
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновят 28 августа, однако в тестовом режиме и меньшими объемами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сйярто.
По словам венгерского министра, повреждения после атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению займут несколько дней.
"Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", – написал Сийярто.
Министр также пожаловался, что некоторые местные политики и медиа оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод".
"Я и в дальнейшем считаю позорным, что отдельные венгерские политики и медиа оправдывают украинцев, которые обстреливают нефтепровод, а Еврокомиссия лишь присылает сообщение, что "рисков для энергоснабжения нет", – отметил он.
В то же время Сийярто призвал Украину не атаковать нефтепровод и не подвергать Венгрию энергетической опасности. Он также уточнил, что в его стране хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв не использовали.
- "Дружба" – один из крупнейших и мощнейших трубопроводов в мире, по которому нефть из России поставляется в Восточную и Центральную Европу. За неделю Украина дважды атаковала нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Унече Брянской области – 13 і 21 августа. Также была пораженная станция "Никольское", что остановило работу "Дружбы".
- Из-за атак третий раз за месяц были остановлены поставки в Венгрию.
- Главы МИД Венгрии и Словакии пожаловались на Украину в Еврокомиссию, а глава украинского МИД Андрей Сибига ответил Сийярто, призвав отказаться от ресурсов из России.
