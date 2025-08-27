Сийярто заявил, что поставки нефти через "Дружбу" возобновят 28 августа, но в тестовом режиме

По словам венгерского министра, из-за "серьезных повреждений" на нефтепроводе, восстановительные работы займут несколько дней

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновят 28 августа, однако в тестовом режиме и меньшими объемами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сйярто.

По словам венгерского министра, повреждения после атаки на нефтепровод "Дружба" стали "настолько значительными", что работы по восстановлению займут несколько дней.

"Выяснилось, что при напряженной работе удалось найти техническое решение, благодаря которому с завтрашнего дня возобновится поставка нефти в направлении Венгрии, сначала в тестовом режиме и в меньшем объеме", – написал Сийярто.

Министр также пожаловался, что некоторые местные политики и медиа оправдывают Украину, которая "разрушила трубопровод".

"Я и в дальнейшем считаю позорным, что отдельные венгерские политики и медиа оправдывают украинцев, которые обстреливают нефтепровод, а Еврокомиссия лишь присылает сообщение, что "рисков для энергоснабжения нет", – отметил он.

В то же время Сийярто призвал Украину не атаковать нефтепровод и не подвергать Венгрию энергетической опасности. Он также уточнил, что в его стране хватает внутренних запасов нефти, поэтому стратегический резерв не использовали.