Сійярто: Постачання нафти через "Дружбу" відновлять 28 серпня, але в тестовому режимі
Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" відновлять 28 серпня, проте у тестовому режимі й меншими обсягами. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сйярто.
За словами угорського міністра, пошкодження після атаки на нафтопровід "Дружба" стали "настільки значними", що роботи з відновлення займуть кілька днів.
"З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому завтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі й у меншому обсязі", – написав Сійярто.
Міністр також поскаржився, що деякі місцеві політики й медіа виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід".
"Я й надалі вважаю ганебним, що окремі угорські політики й медіа виправдовують українців, які обстрілюють нафтопровід, а Єврокомісія лише надсилає повідомлення, що "ризиків для енергопостачання немає", – зазначив він.
Водночас Сійярто закликав Україну не атакувати нафтопровід і не піддавати Угорщину енергетичній небезпеці. Він також уточнив, що в його країні вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не використовували.
- "Дружба" – один з найбільших і найпотужніших трубопроводів у світі, яким нафта з Росії постачається до Східної та Центральної Європи. За тиждень Україна двічі атакувала нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Унечі Брянської області – 13 і 21 серпня. Також була уражена станція "Нікольське", що зупинило роботу "Дружби".
- Через атаки втретє за місяць було зупинено постачання до Угорщини.
- Глави МЗС Угорщини й Словаччини поскаржилися на Україну до Єврокомісії, а очільник українського МЗС Андрій Сибіга відповів Сійярто, закликавши відмовитися від ресурсів з Росії.
