Сійярто: Постачання нафти через "Дружбу" відновлять 28 серпня, але в тестовому режимі

За словами угорського міністра, через "серйозні пошкодження" на нафтопроводі, відновлювальні роботи займуть кілька днів

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" відновлять 28 серпня, проте у тестовому режимі й меншими обсягами. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сйярто.

За словами угорського міністра, пошкодження після атаки на нафтопровід "Дружба" стали "настільки значними", що роботи з відновлення займуть кілька днів.

"З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому завтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі й у меншому обсязі", – написав Сійярто.

Міністр також поскаржився, що деякі місцеві політики й медіа виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід".

"Я й надалі вважаю ганебним, що окремі угорські політики й медіа виправдовують українців, які обстрілюють нафтопровід, а Єврокомісія лише надсилає повідомлення, що "ризиків для енергопостачання немає", – зазначив він.

Водночас Сійярто закликав Україну не атакувати нафтопровід і не піддавати Угорщину енергетичній небезпеці. Він також уточнив, що в його країні вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не використовували.