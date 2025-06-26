Сикорский о перевооружении Германии: Нужно строить армию, которая может сдержать Путина

Глава МИД заявил, что Германия и Польша должны противодействовать угрозам со стороны России

Радослав Сикорский (Фото: EPA/Wiktor Dabkowski)

Планы Германии по перевооружению не беспокоят Польшу, а наоборот приветствуются на фоне угрозы со стороны России. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентствам dpa, PAP и AFP, передает n-tv.

"Мы хорошие союзники, и мы должны строить вооруженные силы, которые никого не запугивают, а скорее сдерживают Путина", – сказал он.

По словам Сикорского, перевооружение Германии рассматривается в Польше как "срочный польско-германский вызов" для противодействия угрозы со стороны России. В особенности российским ракетам, которые находятся в Калининграде, что граничит с северной границей страны.

В этом же интервью глава МИД Польши заявлял, что гонка вооружений между Россией и Западом может ускорить падение режима Путина, как было с СССР.