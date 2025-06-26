Сикорский о перевооружении Германии: Нужно строить армию, которая может сдержать Путина
Планы Германии по перевооружению не беспокоят Польшу, а наоборот приветствуются на фоне угрозы со стороны России. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентствам dpa, PAP и AFP, передает n-tv.
"Мы хорошие союзники, и мы должны строить вооруженные силы, которые никого не запугивают, а скорее сдерживают Путина", – сказал он.
По словам Сикорского, перевооружение Германии рассматривается в Польше как "срочный польско-германский вызов" для противодействия угрозы со стороны России. В особенности российским ракетам, которые находятся в Калининграде, что граничит с северной границей страны.
В этом же интервью глава МИД Польши заявлял, что гонка вооружений между Россией и Западом может ускорить падение режима Путина, как было с СССР.
- В марте польский дипломат предупреждал, что Европа должна быть готовы к новой агрессии России к концу десятилетия. По его словам, если РФ удастся захватить Украину, то баланс сил в регионе изменится.
- В мае Сикорский заявлял, что НАТО к 2030 году станет сильнее, а у России будет "ужасное похмелье". По его словам Москва решила отказаться от европейского курса пытается строить свою "империю".