Сікорський: Путін знущається з Трампа, Стамбул – це останній шанс для Росії

Якщо Путін не приїде до Стамбулу, Трамп повинен буде зосередити тиск на агресорові, а не на жертві, вважає глава МЗС Польщі

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін є нещирим у питанні переговорів про завершення війну та "знущається" з американського президента Дональда Трампа. Його цитує PAP.

"Я вважаю, що президент Путін не є щирим і що він знущається з президента Сполучених Штатів, але тестом буде четвер", – сказав Сікорський, маючи на увазі прямі переговори російського диктатора з українським президентом Володимиром Зеленським 15 травня у Туреччині.

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори, президент Трамп матиме повне право змінити підхід – зосередивши тиск на агресорі, а не на жертві.

Коментуючи можливі переговори в Стамбулі, Сікорський також наголосив: те, що там відбудеться або не відбудеться, матиме помітний вплив у Вашингтоні.

"Президент Трамп, обіймаючи посаду, зробив те, що зазвичай роблять: пішов на крок і чекає на реакцію іншої сторони. Він пішов на низку досить значних поступок Росії й не отримав нічого натомість. І це останній шанс для Путіна, щоб вибрати те, що американці назвали пропозицією", – підсумував він.