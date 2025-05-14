Сікорський: Путін знущається з Трампа, Стамбул – це останній шанс для Росії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін є нещирим у питанні переговорів про завершення війну та "знущається" з американського президента Дональда Трампа. Його цитує PAP.
"Я вважаю, що президент Путін не є щирим і що він знущається з президента Сполучених Штатів, але тестом буде четвер", – сказав Сікорський, маючи на увазі прямі переговори російського диктатора з українським президентом Володимиром Зеленським 15 травня у Туреччині.
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори, президент Трамп матиме повне право змінити підхід – зосередивши тиск на агресорі, а не на жертві.
Коментуючи можливі переговори в Стамбулі, Сікорський також наголосив: те, що там відбудеться або не відбудеться, матиме помітний вплив у Вашингтоні.
"Президент Трамп, обіймаючи посаду, зробив те, що зазвичай роблять: пішов на крок і чекає на реакцію іншої сторони. Він пішов на низку досить значних поступок Росії й не отримав нічого натомість. І це останній шанс для Путіна, щоб вибрати те, що американці назвали пропозицією", – підсумував він.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо Путін не приїде на переговори 15 травня.
Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що диктатор РФ не готовий прилітати в Анкару, український президентвисловив готовність разом з турецьким колегоюРеджепом Тайїпом Ердоганом прилетіти з Анкари до Стамбула – якщо так захоче Путін.
- Москва станом на вечір 14 травня досі не назвала склад делегації, яка поїде на переговори.