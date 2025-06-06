Сикорский подколол Маска на фоне спора с Трампом: Видишь, политика не так проста
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в шутку высказался о публичной перепалке между американским миллиардером Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, подчеркнув, что политика – это не такое простое дело. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
"Видишь, великий [big man], политика не так проста, как ты думал", – говорится в сообщении Сикорского.
Глава польского МИД назвал Маска "большим" в ответ на то, как бизнесмен назвал Сикорского "маленьким человеком" [small man] в начале марта. Это произошло, когда Маск грозился отключить спутниковую связь Starlink в Украине.
После того как 4 июня Маск жестоко раскритиковал законопроект о налогах и расходах Трампа, конфликт между двумя публичными фигурами перерос в обмен оскорблениями. В итоге президент США назвал миллиардера безумным, а тот в ответ обвинил Трампа во лжи.
Также Маск обвинил Трампа в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.
Затем президент США пообещал прекратить государственные субсидии и контракты компаниям Маска, в частности SpaceX. В ответ Маск заявил, что отзовет все космические корабли SpaceX Crew Dragon.
- В пятницу, 6 июня, у Маска с Трампом должен состояться телефонный разговор.
- На следующий день после спора президент США говорит, что у него с Маском "все нормально".