Сікорський підколов Маска на тлі суперечки з Трампом: Бачиш, політика не така проста

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Wiktor Dabkowski)

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський жартома висловився про публічну перепалку між американським мільярдером Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом, наголосивши, що політика – це не така проста справа. Відповідний допис він опублікував у X.

"Бачиш, великий [big man], політика не така проста, як ти думав", – йдеться у повідомленні Сікорського.

Очільник польського МЗС назвав Маска "великим" у відповідь на те, як бізнесмен назвав Сікорського "маленькою людиною" [small man] на початку березня. Це відбулося, коли Маск погрожував відключити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Після того, як 4 червня Маск жорстоко розкритикував законопроєкт про податки та витрати Трампа, конфлікт між двома публічними фігурами переріс в обмін образами. У підсумку президент США назвав мільярдера божевільним, а той у відповідь звинуватив Трампа у брехні.

Також Маск звинуватив Трампа у причетності до справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами й зв'язках з неповнолітніми.

Згодом президент США пообіцяв припинити державні субсидії та контракти компаніям Маска, зокрема SpaceX. У відповідь Маск заявив, що відкличе всі космічні кораблі SpaceX Crew Dragon.