Силам обороны удалось уменьшить штурмовой потенциал россиян в Донецкой области – Зеленский

Владимир Зеленский констатировал, что ситуация в Донецкой области остается очень сложной

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силам обороны удалось снизить штурмовой потенциал российских захватчиков в Донецкой области. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Сейчас Силам обороны удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области. Ситуация остается крайне сложной – тяжелые бои ежедневно", — сказал Зеленский.

Президент, в частности, упомянул Кураховское и Покровское направления.

Также он рассказал об операции Вооруженных Сил Украины в Курской области. По словам главы государства, на это направление Россия перебросила около 40 000 военных.

"Продолжаются наши активные действия и есть пополнение обменного фонда. Для нас, для Украины все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне", – подчеркнул Зеленский.

В интервью CNN, опубликованном 8 сентября, главком ВСУ Сырский сообщил, что операция в Курской области помогла ослабить наступление российских войск на Покровском направлении.

10 сентября представитель Пентагона Райдер заявил, что россияне еще не в Покровске и даже не приблизились.

По состоянию на 12 сентября россияне оставили Покровскую общину без света, газа и воды. Власти подчеркивают: единственный выход – эвакуация, пока есть возможность уехать из города.

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