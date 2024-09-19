Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал росіян у Донецькій області – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал російських загарбників у Донецькій області. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Зараз Силам оборони вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною – важкі бої щоденно", – сказав Зеленський.

Президент, зокрема, згадав Курахівський та Покровський напрямки.

Також він розповів про операцію Збройних Сил України в Курській області. За словами глави держави, на цей напрямок росіяни перекинули близько 40 000 військових.

"Тривають наші активні дії і є поповнення обмінного фонду. Для нас, для України все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні", – наголосив Зеленський.

В інтерв'ю CNN, опублікованому 8 вересня, головком ЗСУ Сирський повідомив, що операція у Курській області допомогла послабити наступ російських військ на Покровському напрямку.

10 вересня речник Пентагону Райдер заявив, що росіяни ще не у Покровську і навіть не наблизились.

Станом на 12 вересня росіяни залишили Покровську громаду без світла, газу та води. Влада наголошує: єдиний вихід – евакуація, поки є можливість виїхати з міста.

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