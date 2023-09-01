Силы обороны достигли заметного прогресса на юге за последние 72 часа – Белый дом

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что за последние три дня Силы обороны добились значительных успехов в прорыве российской обороны на юге, и это не может оспорить ни один из объективных наблюдателей. Его цитирует The Guardian.

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По его словам, за последние 72 часа США наблюдали "значительный прогресс украинских сил на юге в районе Запорожской области".

"Любой объективный наблюдатель этого контрнаступления не сможет возразить, что они добились прогресса. Они добились определенного успеха против второй линии российской обороны", – заявил Кирби.

Он также ответил критикам контрнаступления Сил обороны, заявив, что "критиковать партнера и друга, пытающегося достичь прогресса в борьбе с насильственным режимом, неполезно".

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Роботино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в деталях, как происходило увольнение Роботиного.

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