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Силы обороны достигли заметного прогресса на юге за последние 72 часа – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 19:08
Силы обороны достигли заметного прогресса на юге за последние 72 часа – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: ЭРА)

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что за последние три дня Силы обороны добились значительных успехов в прорыве российской обороны на юге, и это не может оспорить ни один из объективных наблюдателей. Его цитирует The Guardian.

По его словам, за последние 72 часа США наблюдали "значительный прогресс украинских сил на юге в районе Запорожской области".

"Любой объективный наблюдатель этого контрнаступления не сможет возразить, что они добились прогресса. Они добились определенного успеха против второй линии российской обороны", – заявил Кирби.

Он также ответил критикам контрнаступления Сил обороны, заявив, что "критиковать партнера и друга, пытающегося достичь прогресса в борьбе с насильственным режимом, неполезно".

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Милана Головань
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войнаджон кирбиконтрнаступление
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