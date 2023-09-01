Сили оборони досягли помітного прогресу на півдні протягом останніх 72 годин – Білий дім

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що за останні три дні Сили оборони досягли значних успіхів у прориві російської оборони на півдні, і це не може заперечити жоден з об'єктивних спостерігачів. Його цитує The Guardian.

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За його словами, за останні 72 години США спостерігали "значний прогрес українських сил на півдні в районі Запорізької області".

"Будь-який об'єктивний спостерігач цього контрнаступу не зможе заперечити, що вони досягли прогресу. Вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", – заявив Кірбі.

Він також відповів критикам контрнаступу Сил оборони, заявивши, що "критикувати партнера та друга, який намагається досягти прогресу у боротьбі з насильницьким режимом, некорисно".

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у деталях, як відбувалося звільнення Роботиного.

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