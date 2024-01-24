Силы обороны ликвидировали 840 оккупантов и уничтожили 61 артиллерийскую систему – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 840 российских оккупантов, уничтожили 61 артиллерийскую систему, 31 бронемашин, 13 танков и два средства противовоздушной обороны захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 24 января 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 378 660 (+840);
– танков – 6227 (+13);
– боевых бронированных машин – 11 579 (+31);
– артиллерийских систем – 9008 (+61);
– РСЗО – 971 (+1;
– средств ПВО – 659 (+2);
– самолетов – 331 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6998 (+37);
– крылатых ракет – 1842 (+22);
– кораблей / катеров – 23 (+0);
– подводных лодок – 1(+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 12005 (+49);
– специальной техники – 1416 (+7).
- 23 января состоялось 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своим военным в обмен на один квадратный километр украинской земли.
- 24 января Генштаб сообщил, что в течение суток российские захватчики атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.
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