Сили оборони ліквідували 840 окупантів та знищили 61 артилерійську систему – Генштаб

Також захисники знищили 31 бронемашину та 13 танків загарбників

Фото: бригада НГУ "Азов"

За добу Сили оборони ліквідували 840 російських окупантів, знищили 61 артилерійську систему, 31 бронемашину, 13 танків та два засоби протиповітряної оборони загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 24 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 378 660 (+840);

- танків ‒ 6227 (+13);

- бойових броньованих машин ‒ 11 579 (+31);

- артилерійських систем – 9008 (+61);

- РСЗВ – 971 (+1);

- засобів ППО ‒ 659 (+2);

- літаків – 331 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37);

- крилатих ракет ‒ 1842 (+22);

- кораблів / катерів ‒ 23 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49);

- спеціальної техніки ‒ 1416 (+7).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". У Міноборони повідомили, що за наслідками "Рамштайну" західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впродовж майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїми військовим в обмін на один квадратний кілометр української землі.

24 січня Генштаб повідомив, що впродовж доби російські загарбники атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

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