Силы обороны остановили попытку россиян расширить плацдарм на левом берегу Оскола – видео
На Купянском направлении оккупанты пытались расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол, однако Силы обороны остановили россиян, уничтожив технику и личный состав. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
В понедельник, 23 декабря, россияне под прикрытием дождя и тумана предприняли попытку расширения плацдарма на левом берегу реки Оскол.
Механизированный накат оккупационной армии проходил в две волны и длился почти весь день. Благодаря совместным действиям Сил обороны вражескую попытку штурма отбили и сожгли технику противника.
В результате были поражены и уничтожены 12 единиц бронированной техники, а также ликвидированы 18 оккупантов.
В отражении штурма принимали участие военнослужащие батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" и 205 отдельного батальона 241 бригады Территориальной обороны.
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