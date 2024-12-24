Силы обороны остановили попытку россиян расширить плацдарм на левом берегу Оскола – видео

Украинские военные поразили и уничтожили более 10 единиц бронетехники оккупантов

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении оккупанты пытались расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол, однако Силы обороны остановили россиян, уничтожив технику и личный состав. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

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В понедельник, 23 декабря, россияне под прикрытием дождя и тумана предприняли попытку расширения плацдарма на левом берегу реки Оскол.

Механизированный накат оккупационной армии проходил в две волны и длился почти весь день. Благодаря совместным действиям Сил обороны вражескую попытку штурма отбили и сожгли технику противника.

В результате были поражены и уничтожены 12 единиц бронированной техники, а также ликвидированы 18 оккупантов.

В отражении штурма принимали участие военнослужащие батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" и 205 отдельного батальона 241 бригады Территориальной обороны.

2 декабря 2024 года военные сообщили, что россияне начали массированные наступательные действия в Харьковской области.

3 декабря Генштаб сообщил, что россияне пытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.