Россияне пытались захватить плацдарм на правом берегу Оскола, их оттуда выбили – видео

Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны, отметили в Генштабе

Украинские военные (Фото: ТрО ВСУ)

В Харьковской области россияне пытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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В районе села Новомлынск Купянского района, имея преимущество в силах, оккупанты даже переправились через водное препятствие. Однако украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.

В частности, военнослужащие 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от оккупантов.

В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги, отметили в Генштабе.

25 ноября стало известно, что российская ДРГ попыталась прорваться через границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка вблизи Казачьей Лопани в Харьковской области.

2 декабря военные сообщили, что россияне начали массированные наступательные действия в Харьковской области.