В армии опровергли информацию о присутствии военных КНДР в Харьковской области

В ОТУ "Харьков" призвали медиа оперировать сообщениями, обнародованными на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины

Войска КНДР (Фото: ЕРА)

Заявление о присутствии северокорейских военнослужащих на территории Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Харьков".

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"Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ "Харьков" и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции", – говорится в сообщении.

Днем 21 ноября в эфире телемарафона соответствующее заявление сделал командир сводного подразделения 153 отдельной механизированной бригады Назарий Кишак. Тогда он отказался назвать количество солдат КНДР на направлении, хотя отметил, что такая информация есть.

В ОТУ "Харьков" призвали медиа оперировать сообщениями, обнародованными на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины.

5 ноября 2024 года глава Минобороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября президент Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.

17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.