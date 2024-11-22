В армии опровергли информацию о присутствии военных КНДР в Харьковской области
Заявление о присутствии северокорейских военнослужащих на территории Харьковской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Харьков".
"Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ "Харьков" и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции", – говорится в сообщении.
Днем 21 ноября в эфире телемарафона соответствующее заявление сделал командир сводного подразделения 153 отдельной механизированной бригады Назарий Кишак. Тогда он отказался назвать количество солдат КНДР на направлении, хотя отметил, что такая информация есть.
В ОТУ "Харьков" призвали медиа оперировать сообщениями, обнародованными на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины.
- 5 ноября 2024 года глава Минобороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".
- 7 ноября президент Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.
- 16 ноября FT со ссылкой на украинскую разведку заявило, что Северная Корея передала России по меньшей мере 50 артустановок и 20 реактивных систем залпового огня.
- 17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.