У війську спростували інформацію про присутність військових КНДР на Харківщині

В ОТУ "Харків" закликали медіа оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України

Війська КНДР (Фото: ЕРА)

Заява про присутність північнокорейських військовослужбовців на території Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції", – йдеться у повідомленні.

Вдень 21 листопада в ефірі телемарафону відповідну заяву зробив командир зведеного підрозділу 153 окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Тоді він відмовився назвати кількість солдатів КНДР на напрямку, хоча зазначив, що така інформація є.

В ОТУ "Харків" закликали медіа оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України.

5 листопада 2024 року глава Міноборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".

7 листопада президент Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

16 листопада FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 артустановок і 20 реактивних систем залпового вогню.

17 листопада Bloomberg писало, що КНДР загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою продовжить поглиблюватися.