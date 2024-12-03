Росіяни намагалися захопити плацдарм на правому березі Осколу, їх звідти вибили – відео

Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, зазначили в Генштабі

Українські військові (Фото: ТрО ЗСУ)

У Харківській області росіяни намагались захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У районі села Новомлинськ Куп'янського району, маючи перевагу в силах, окупанти навіть переправилися через водну перешкоду. Однак українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.

Зокрема, військовослужбовці 8 окремого штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від окупантів.

В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори, наголосили в Генштабі.

25 листопада стало відомо, що російська ДРГ спробувала прорватися через кордон у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка поблизу Козачої Лопані у Харківській області.

2 грудня військові повідомили, що росіяни розпочали масовані наступальні дії у Харківській області.