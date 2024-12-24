Сили оборони зупинили спробу росіян розширити плацдарм на лівому березі Осколу – відео

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку окупанти намагалися розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл, однак Сили оборони зупинили росіян, знищивши техніку та особовий склад. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

У понеділок, 23 грудня, росіяни під прикриттям дощу і туману здійснили спробу розширення плацдарму на лівому березі річки Оскіл.

Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям Сил оборони ворожу спробу штурму відбили та спалили техніку противника.

В результаті було уражено і знищено 12 одиниць броньованої техніки, а також ліквідовано 18 окупантів.

У відбитті штурму брали участь військовослужбовці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 1 Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" та 205 окремого батальйону 241 бригади Територіальної оборони.

2 грудня 2024 року військові повідомили, що росіяни розпочали масовані наступальні дії у Харківській області.

3 грудня Генштаб повідомив, що росіяни намагались захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.