Силы обороны поразили нефтяные объекты в России и два самолета в Крыму

В ночь на 23 сентября украинские подразделения нанесли удары по нефтяным объектам в России и поразили военную технику врага в Крыму

Аэропорт "Кача" в Крыму (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

Силы обороны поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях и попали по двум военным самолетам на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Генштаб.

В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии вместе с Силами беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" в районе Найтоповичей Брянской области.

Генштаб отмечает, что этот объект является частью магистрального нефтепровода и имеет стратегическое значение для обеспечения горючего российской армии. Попадание вызвало возгорание насосно-компрессорной станции.

Также повторно поражена подразделениями Сил беспилотных систем линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" в Самарской области, где происходит смешивание нефти для формирования экспортного сорта Urals.

Кроме того, украинские войска подтвердили попадание по двум самолетам на аэродроме "Кача" в Крыму. Вражеские самолеты поразили подразделения Главного управления разведки Минобороны.

Результаты и степень поражения уточняются.