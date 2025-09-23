Силы обороны поразили нефтяные объекты в России и два самолета в Крыму
Силы обороны поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях и попали по двум военным самолетам на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Генштаб.
В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии вместе с Силами беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" в районе Найтоповичей Брянской области.
Генштаб отмечает, что этот объект является частью магистрального нефтепровода и имеет стратегическое значение для обеспечения горючего российской армии. Попадание вызвало возгорание насосно-компрессорной станции.
Также повторно поражена подразделениями Сил беспилотных систем линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" в Самарской области, где происходит смешивание нефти для формирования экспортного сорта Urals.
Кроме того, украинские войска подтвердили попадание по двум самолетам на аэродроме "Кача" в Крыму. Вражеские самолеты поразили подразделения Главного управления разведки Минобороны.
Результаты и степень поражения уточняются.
- Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 20 сентября взрывы раздавались в Саратовской и Самарской областях.
- Впоследствии украинский Генштаб сообщил, что были поражены два НПЗ – Саратовский и Новокуйбышевский.
