Сили оборони уразили нафтові об'єкти в Росії та два літаки в Криму
Сили оборони уразили два нафтові об'єкти у Брянській та Самарській областях та влучили по двох військових літаках на аеродромі "Кача" в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб.
У ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії разом із Силами безпілотних систем уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі Найтоповичів Брянської області.
Генштаб зазначає, що цей об’єкт є частиною магістрального нафтопроводу та має стратегічне значення для забезпечення пального російської армії. Влучання спричинило займання насосно-компресорної станції.
Також повторно уражена підрозділами Сил безпілотних систем лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" у Самарській області, де відбувається змішування нафти для формування експортного сорту Urals.
Крім того, українські війська підтвердили влучання по двох літаках на аеродромі "Кача" в Криму. Ворожі літаки уразили підрозділи Головного управління розвідки Міноборони.
Результати та ступінь ураження уточнюються.
- Російські регіони регулярно зазнають атак безпілотників. Зокрема, у ніч проти 20 вересня вибухи лунали в Саратовській та Самарській областях.
- Згодом український Генштаб повідомив, що було уражено два НПЗ – Саратовський і Новокуйбишевський.
Коментарі (0)