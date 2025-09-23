Сили оборони уразили нафтові об'єкти в Росії та два літаки в Криму

У ніч на 23 вересня українські підрозділи завдали ударів по нафтових об’єктах у Росії та уразили військову техніку ворога в Криму

Аеропорт "Кача" в Криму (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Сили оборони уразили два нафтові об'єкти у Брянській та Самарській областях та влучили по двох військових літаках на аеродромі "Кача" в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб.

У ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії разом із Силами безпілотних систем уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі Найтоповичів Брянської області.

Генштаб зазначає, що цей об’єкт є частиною магістрального нафтопроводу та має стратегічне значення для забезпечення пального російської армії. Влучання спричинило займання насосно-компресорної станції.

Також повторно уражена підрозділами Сил безпілотних систем лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" у Самарській області, де відбувається змішування нафти для формування експортного сорту Urals.

Крім того, українські війська підтвердили влучання по двох літаках на аеродромі "Кача" в Криму. Ворожі літаки уразили підрозділи Головного управління розвідки Міноборони.

Результати та ступінь ураження уточнюються.