Силы обороны поразили российский склад ГСМ в Белгородской области – Генштаб

Результаты боевой работы уточняются – предварительно, на территории объекта возник пожар

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

В ночь на 12 ноября Силы обороны поразили российский склад горюче-смазочных материалов в Белгородской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Боевую работу проделали Силы специальных операций и Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Защитники нанесли огненное поражение по складу ГСМ "Осколнефтеснаб" возле города Старый Оскол в Белгородской области, отметил Генштаб.

Результаты боевой работы уточняются – предварительно, на территории объекта возник пожар.

"Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских окупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", – отметили военные.

Расстояние от Старого Оскола до украинской границы – около 95 километров.

10 ноября Силы обороны поразили российские склады с боеприпасами в Брянской области.

По данным военных, нанесен огневой поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).