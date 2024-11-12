Сили оборони уразили російський склад ПММ у Бєлгородській області – Генштаб

Результати бойової роботи уточнюються – попередньо, на території об'єкта виникла пожежа

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У ніч на 12 листопада Сили оборони уразили російський склад паливно-мастильних матеріалів у Бєлгородській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Бойову роботу виконали Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Захисники завдали вогневого ураження по складу ПММ "Осколнефтеснаб" біля міста Старий Оскол у Бєлгородській області, зазначив Генштаб.

Результати бойової роботи уточнюються – попередньо, на території об'єкта виникла пожежа.

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал", – зауважили військові.

Відстань від Старого Осколу до українського кордону – близько 95 кілометрів.

10 листопада Сили оборони уразили російські склади з боєприпасами у Брянській області.

За даними військових, завдано вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ).