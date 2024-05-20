Силы обороны сбили все 29 "шахедов" и избавились от еще 1400 оккупантов – статистика
В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 29 дронами-камикадзе типа Shahed. Воздушные силы Вооруженных Cил Украины сообщили об отражении всех вражеских беспилотников.
По данным военных, россияне запускали "шахеды" по двум направлениям: Курска и Приморско-Ахтарска.
В Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областей украинские бойцы уничтожили все воздушные цели врага.
Кроме того, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали:
→ личного состава – около 493 690 (+1400);
→ танков − 7590 (+14);
→ боевых бронированных машин – 14 665 (+35);
→ артиллерийских систем – 12 737 (+50);
→ РСЗО − 1076 (+2);
→ средств ПВО − 807 (+4);
→ самолетов – 354;
→ вертолетов − 326;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 236 (+81);
→ крылатых ракет − 2205(+1);
→ кораблей/катеров − 27 (+1);
→ подводных лодок – 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн − 17 311 (+60);
→ специальной техники – 2079 (+2).
- Днем 19 мая россияне ударили ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. Известно о шести погибших и 28 пострадавших.
- Президент Зеленский заявил, что за неделю Украина получила более крепкие позиции в Харьковской области, в Донецкой на разных направлениях защитники "достаточно эффективно" уничтожают захватчиков.
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