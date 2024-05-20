Сили оборони збили всі 29 "шахедів" та позбавилися ще 1400 загарбників – статистика

Російські БпЛА були збиті у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської та Львівської областей в ніч проти 20 травня

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну 29 дронами-камікадзе типу Shahed. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про відбиття всіх ворожих безпілотників.

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За даними військових, росіяни запускали "шахеди" з двох напрямків: Курська та Приморсько-Ахтарська.

У межах Одеської, Миколаївської, Полтавської та Львівської областей українські бійці знищили всі повітряні цілі ворога.

Крім того, за минулу добу Сили оборони ліквідували:

→ особового складу − близько 493 690 (+1400);

→ танків − 7590 (+14);

→ бойових броньованих машин − 14 665 (+35);

→ артилерійських систем − 12 737 (+50);

→ РСЗВ − 1076 (+2);

→ засобів ППО − 807 (+4);

→ літаків − 354;

→ гелікоптерів − 326;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 10 236 (+81);

→ крилатих ракет − 2205 (+1);

→ кораблів/катерів − 27 (+1);

→ підводних човнів − 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн − 17 311 (+60);

→ спеціальної техніки − 2079 (+2).

Вдень 19 травня росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Відомо про шістьох загиблих та 28 постраждалих.

Президент Зеленський заявив, що за тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників.

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