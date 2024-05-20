Сили оборони збили всі 29 "шахедів" та позбавилися ще 1400 загарбників – статистика
В ніч проти 20 травня російські окупаційні війська атакували Україну 29 дронами-камікадзе типу Shahed. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про відбиття всіх ворожих безпілотників.
За даними військових, росіяни запускали "шахеди" з двох напрямків: Курська та Приморсько-Ахтарська.
У межах Одеської, Миколаївської, Полтавської та Львівської областей українські бійці знищили всі повітряні цілі ворога.
Крім того, за минулу добу Сили оборони ліквідували:
→ особового складу − близько 493 690 (+1400);
→ танків − 7590 (+14);
→ бойових броньованих машин − 14 665 (+35);
→ артилерійських систем − 12 737 (+50);
→ РСЗВ − 1076 (+2);
→ засобів ППО − 807 (+4);
→ літаків − 354;
→ гелікоптерів − 326;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 10 236 (+81);
→ крилатих ракет − 2205 (+1);
→ кораблів/катерів − 27 (+1);
→ підводних човнів − 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн − 17 311 (+60);
→ спеціальної техніки − 2079 (+2).
- Вдень 19 травня росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Відомо про шістьох загиблих та 28 постраждалих.
- Президент Зеленський заявив, що за тиждень Україна отримала міцніші позиції на Харківщині, у Донецькій області на різних напрямках захисники "достатньо ефективно" знищують загарбників.
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