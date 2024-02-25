Силы ПВО сбили три крылатые ракеты и пять "шахедов" над Днепром

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

Подразделения противовоздушной обороны ППК "Восток" уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые Россия запустила на Днепр. Об этом сообщили Воздушное командование "Восток" и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

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Как отметили в ведомстве, 25 февраля враг в очередной раз атаковал территорию Украины – силы ПВО ликвидировали три крылатые ракеты и три беспилотника.

Однако позже Лысак уточнил, что количество сбитых дронов увеличилось до пяти.

Россия вечером воскресенья, 25 февраля, нанесла ракетный удар по Днепру, в результате этого зафиксировано разрушение в частном секторе города, ранения получили четыре человека.

В ночь на 23 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками, попав в многоквартирный дом в Днепре и предприятие в Одессе.

Кроме девятиэтажки в Днепре есть попадание в предприятие. В небе над областью защитники сбили пять вражеских беспилотников. По два – в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Новомосковском.

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