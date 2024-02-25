Сили ППО збили три крилаті ракети та п'ять "шахедів" над Дніпром

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

Підрозділи протиповітряної оборони ПВК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які Росія запустила на Дніпро. Про це повідомили Повітряне командування "Схід" та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як зазначили у відомстві, 25 лютого ворог в черговий раз атакував територію України – сили ППО було ліквідували три крилаті ракети та три безпілотники.

Однак пізніше Лисак уточнив, що кількість збитих дронів збільшилась до п'яти.

Росія ввечері неділі, 25 лютого, завдала ракетного удару по Дніпрі, в результаті цього зафіксовано руйнування у приватному секторі міста, поранення отримали четверо людей.

У ніч проти 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, влучивши у багатоквартирний будинок у Дніпрі та підприємство в Одесі.

Крім дев'ятиповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство. У небі над областю оборонці збили п'ять ворожих безпілотників. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

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